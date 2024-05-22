В Волчанске солдаты ВСУ наехали на бронеавтомобиле на свою же мину

Трое бойцов ВСУ на канадском бронеавтомобиле наехали на свою же мину в Волчанске

В Волчанске, в Харьковской области Украины, трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на канадском бронеавтомобиле Roshel Senator наехали на свою же мину, после чего бросили технику и сбежали. Видео с брошенным бронеавтомобилем опубликовал Telegram-канал SHOT.

На попавших в сеть кадрах видно, как российские военные из группировки «Север», продвигающиеся по городу, проходят рядом с украинской брошенной техникой. По сообщениям SHOT, под контролем Вооруженных сил России находится уже половина Волчанска.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили под Волчанск часть подразделений с запорожского фронта. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, туда была переброшена 82-я отдельная десантная штурмовая бригада украинских войск.