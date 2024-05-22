Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:59, 22 мая 2024Бывший СССР

В Волчанске солдаты ВСУ наехали на бронеавтомобиле на свою же мину

Трое бойцов ВСУ на канадском бронеавтомобиле наехали на свою же мину в Волчанске

В Волчанске, в Харьковской области Украины, трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на канадском бронеавтомобиле Roshel Senator наехали на свою же мину, после чего бросили технику и сбежали. Видео с брошенным бронеавтомобилем опубликовал Telegram-канал SHOT.

На попавших в сеть кадрах видно, как российские военные из группировки «Север», продвигающиеся по городу, проходят рядом с украинской брошенной техникой. По сообщениям SHOT, под контролем Вооруженных сил России находится уже половина Волчанска.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили под Волчанск часть подразделений с запорожского фронта. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, туда была переброшена 82-я отдельная десантная штурмовая бригада украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      В России предложили запретить продавать сигареты лицам младше 21 года

      Участник раскрыл подробности массовой драки со стрельбой в Москве

      Жители Каменки-Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

      Оценено количество запрещенного жилья в Москве

      Инстасамка высказалась о скандале с визажистами

      Главу следственного отдела Дербента заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

      В российском городе обнаружили наркоплантацию в квартире

      Подсолнечное масло оказалось полезнее оливкового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше