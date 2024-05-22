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18:53, 22 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на отправку операторов дронов на передовую

«Страна.ua»: военные ВСУ жалуются на отправку операторов дронов на передовую

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на отправку операторов дронов на передовую. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Один из бойцов ВСУ рассказал, что командование требует размещения операторов дронов у линии боевого соприкосновения. Такое решение военным объяснили получением «большей пользы» от них на данных позициях.

«При этом операторы пытаются объяснить, что работа на "нуле" угрожает уничтожением всего оборудования или создает ситуацию, когда управление дронами невозможно», — говорится в публикации. Однако, по информации журналистов, командование игнорирует эти аргументы.

Ранее в Верховной Раде Украины раскритиковали командование ВСУ. Депутат Марьяна Безуглая высказала мнение, что после отставки бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и назначения на его должность Александра Сырского «ничего не изменилось».

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      Екатерина Грищенко
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