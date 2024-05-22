Вихрь поднял над землей теплицу вместе с россиянкой

«112»: в Ярославской области вихрь поднял над землей теплицу вместе с женщиной

В Ярославской области вихрь поднял над землей теплицу вместе с женщиной. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал «112».

На первых кадрах видео, снятого ребенком, можно наблюдать сначала песчаный вихрь в небе, а затем взлетевшую теплицу. В ней находилась женщина, которую также подняло в воздух и через несколько мгновений отбросило в огород. «Там тетя улетела! Там бабушка из теплицы вылетела!» — закричал автор видео, наблюдавший за происходящим с расположенной неподалеку спортивной площадки. В результате инцидента дачница получила ушибы, однако отказалась от госпитализации.

Ранее в этот же день стало известно, что по американскому штату Айова пронесся мощный торнадо и разрушил небольшой город Гринфилд.