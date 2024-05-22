Военный эксперт раскрыл пути поставок оружия НАТО на Украину

Эксперт Дандыкин: оружие НАТО поступает на Украину по Дунаю и через Румынию

Российские военные стали чаще бить по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы парализовать пути поставок оружия НАТО. Об этом «Царьграду» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт прокомментировал сообщения о том, что российские военные стали чаще бить по транспортным хабам между НАТО и Украиной. Дандыкин отметил, что точные места расположения западной техники раскрываются благодаря информации от подполья. Он утверждает, что западное оружие на Украину поставляют через аэродром в Полтавской области, а также по Дунаю и по суше из Румынии.

«Вот туда и летит. Летят, как правило, "Искандеры", потому что это одна из самых несбиваемых наших ракет», — рассказал Дандыкин.

Ранее Дандыкин заявил, что используемая ВСУ французская ракета SCALP является достаточно мощной, кроме того, уничтожить ее непросто.