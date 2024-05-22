Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 22 мая 2024Бывший СССР

Военный эксперт раскрыл пути поставок оружия НАТО на Украину

Эксперт Дандыкин: оружие НАТО поступает на Украину по Дунаю и через Румынию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские военные стали чаще бить по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы парализовать пути поставок оружия НАТО. Об этом «Царьграду» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт прокомментировал сообщения о том, что российские военные стали чаще бить по транспортным хабам между НАТО и Украиной. Дандыкин отметил, что точные места расположения западной техники раскрываются благодаря информации от подполья. Он утверждает, что западное оружие на Украину поставляют через аэродром в Полтавской области, а также по Дунаю и по суше из Румынии.

«Вот туда и летит. Летят, как правило, "Искандеры", потому что это одна из самых несбиваемых наших ракет», — рассказал Дандыкин.

Ранее Дандыкин заявил, что используемая ВСУ французская ракета SCALP является достаточно мощной, кроме того, уничтожить ее непросто.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      В России предложили запретить продавать сигареты лицам младше 21 года

      Участник раскрыл подробности массовой драки со стрельбой в Москве

      Жители Каменки-Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

      Оценено количество запрещенного жилья в Москве

      Инстасамка высказалась о скандале с визажистами

      Главу следственного отдела Дербента заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

      В российском городе обнаружили наркоплантацию в квартире

      Подсолнечное масло оказалось полезнее оливкового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше