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08:23, 22 мая 2024Россия

Володин отреагировал на ордер МУС на арест премьер-министра Израиля

Володин о решении МУС по Нетаньяху: впервые под преследование попал союзник США

Фото: Russian State Duma / Global Look Press

Ситуация, в которой Международный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, — первый случай, когда объектом преследования суда становится лидер ближайшего союзника США. Об этом, комментируя ситуацию, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей. Когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, США поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали», — напомнил Володин.

Политик подчеркнул, что в ситуации с Нетаньяху система МУС, которая была для американцев удобной, дала сбой. Руководство США не приемлет, когда «карманные структуры» по типу МУС, ПАСЕ и Европарламента пытаются принимать решение против их официальной линии, считает парламентарий. По его мнению, решения этих структур устраивают Вашингтон только в том случае, если они являются декорациями для управления миром.

Мироустройство, которое продвигают США, основано не на международных нормах, а на правилах, которые никто никогда не видел и с которыми никто не соглашался, уверен спикер нижней палаты парламента. При этом правила, как отметил Володин, могут меняться в зависимости от политической конъюнктуры. Избавиться от этого можно только укреплением многополярного и справедливого мироустройства, уверен он.

20 мая прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил ордер на арест Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта. МУС обвинил их в ответственности за военные преступления израильской армии в ходе боевых действий в секторе Газа.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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