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15:48, 22 мая 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

«Враг нанес за сегодняшний день еще один удар БПЛА, и в этот раз по жилому дому на улице Лесной. В результате в квартирах жителей вылетели стекла и пострадали гражданские автомобили. Информации о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях уточняется», — рассказали местные власти.

Отмечается, что это уже вторая атака украинских военных на город за день. Перед этим беспилотник нанес удар по гражданской инфраструктуре на проспекте строителей, в результате инцидента никто не пострадал.

В понедельник, 20 мая, беспилотник ВСУ также атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре. Удар был нанесен в 12:50 по местному времени.

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      Александр Курбатов
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