ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

«Враг нанес за сегодняшний день еще один удар БПЛА, и в этот раз по жилому дому на улице Лесной. В результате в квартирах жителей вылетели стекла и пострадали гражданские автомобили. Информации о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях уточняется», — рассказали местные власти.

Отмечается, что это уже вторая атака украинских военных на город за день. Перед этим беспилотник нанес удар по гражданской инфраструктуре на проспекте строителей, в результате инцидента никто не пострадал.

В понедельник, 20 мая, беспилотник ВСУ также атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре. Удар был нанесен в 12:50 по местному времени.