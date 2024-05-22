ВСУ повторно атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторной атаке ВСУ на село Тишанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате взрыва дрона-камикадзе в офисе семейного врача оказались выбиты окна. Повреждения также получил один автомобиль. На место прибыли оперативные службы.

Пострадавших при атаке украинского беспилотника нет, добавил глава области.

Село Тишанка уже подвергалось атаке ВСУ в этот день. Утром 22 мая из-за взрыва дрона-камикадзе загорелась «ГАЗель», припаркованная рядом с коммерческим объектом. В самом здании осколками были выбиты окна и посечены фасады и двери на первом этаже и выбиты окна на втором.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.