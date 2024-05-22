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15:02, 22 мая 2024Россия

ВСУ повторно атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторной атаке ВСУ на село Тишанка

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате взрыва дрона-камикадзе в офисе семейного врача оказались выбиты окна. Повреждения также получил один автомобиль. На место прибыли оперативные службы.

Пострадавших при атаке украинского беспилотника нет, добавил глава области.

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Село Тишанка уже подвергалось атаке ВСУ в этот день. Утром 22 мая из-за взрыва дрона-камикадзе загорелась «ГАЗель», припаркованная рядом с коммерческим объектом. В самом здании осколками были выбиты окна и посечены фасады и двери на первом этаже и выбиты окна на втором.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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