Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 22 мая 2024Россия

«ГАЗель» вспыхнула после взрыва дрона-камикадзе ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрыве дрона ВСУ в селе Тишанка

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Тишанка Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, никто не пострадал, однако в результате взрыва вспыхнула «ГАЗель», припаркованная рядом с коммерческим объектом. «В здании осколками были выбиты окна и посечены фасады и двери на первом этаже и выбиты окна на втором. Оперативные службы работают на месте», — рассказал губернатор.

Ранее губернатор сообщил, что украинские беспилотники атаковали село Беленькое Борисовского района. В результате пострадали два человека. Один мужчина получил множественные осколочные ранения, спасти его не удалось. Второго пострадавшего в состоянии средней степени тяжести отправили в больницу.

Помимо этого, в Шебекинском городском округе во время работы системы противовоздушной обороны (ПВО) пострадала женщина. У нее выявили слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Также повреждены четыре частных домовладения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о контроле над Клещеевкой в ДНР

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      На Украине приняли законопроект об усилении борьбы с колл-центрами мошенников

      Полковник назвал главную проблему ВСУ

      Во Франции назвали несвоевременным признание Палестины

      Названы особенности попытавшейся атаковать Россию американской ракеты HARM

      На Украине превратили морской дрон в РСЗО

      В России решили переименовать Гайдаровский форум

      Литва решила расторгнуть договоры с Россией

      Исполнитель заказной расправы над Ниной Кузьминой получил срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше