Вылечившийся от импотенции россиянин подал в суд из-за последствия операции

Вылечившийся от импотенции россиянин подал в суд на московскую клинику из-за лечения, результаты которого его не устроили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 27-летний мужчина имел врожденное заболевание, которое стало причиной импотенции. В начале года он обратился в подмосковную клинику и там сделал операцию по восстановлению эректильной функции. Сообщается, что для этого хирурги выполнили эмболизацию притоков внутренней подвздошной вены, то есть закупорили одну вену, чтобы кровь оставалась в половом органе. За лечение молодой человек заплатил 450 тысяч рублей.

Однако пациент остался недоволен результатами лечения. Он заявил, что, хотя способность к эрекции была восстановлена, продолжительность полового акта составляет одну минуту, а не 30, как прогнозировали специалисты перед операцией. Мужчина убежден, что причиной неудовлетворительного лечения является халатность врачей. Он попросил частично восстановить потраченные им на операцию деньги — 250 тысяч рублей за операцию и 50 тысяч за услуги адвокатов.

В клинике не согласны с претензиями бывшего пациента. Они уверяют, что лечение было выполнено правильно и в полном объеме. Более того, они настаивают, что мужчине рекомендовали пройти реабилитацию и работать с психологом, чтобы получить желаемый результат.

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