В Госдуме высказались о сроке повышения возраста продажи сигарет в России

Депутат Куринный допустил повышение возраста продажи сигарет в России

Введение запрета на продажу сигарет и другой табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов лицам младше 21 года возможно через несколько лет, допустил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о предложении уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.

«Я думаю, через несколько лет мы такие ограничения примем. Пока рановато», — прокомментировал Куринный.

Ранее Волынец обратилась с предложение ввести запрет на продажу сигарет и другой табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов лицам младше 21 года к заместителю председателя Госдумы Анне Кузнецовой. По словам детского омбудсмена, здоровье и благополучие подростков — это двигатель преобразований в процессе формирования более здорового и устойчивого общества.

Волынец попросила вице-спикера нижней палаты парламента инициировать разработку соответствующего законопроекта.