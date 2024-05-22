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19:12, 22 мая 2024Из жизни

Женщина расправилась с дочерью из-за ссоры с мужем

Deccan Herald: в Индии женщина расправилась с дочерью из-за ее плача

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Мать из Индии расправилась с дочерью после ссоры с мужем. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в городе Нагпур, куда молодые супруги переехали за несколько лет до этого в поисках работы. 23-летняя Твинкл Раут и 24-летний Рама Лаксман Раут часто ругались. В понедельник, 20 мая, муж с женой вступили в особенно горячую перепалку и напугали криками трехлетнюю дочь. Девочка начала плакать. Не в силах справиться с эмоциями, мать взяла ее на руки и с силой стала бить о дерево.

После этого Раут отправилась бродить по улицам с телом девочки. Она прошла около четырех километров, когда заметила патрульную машину. После этого женщина подошла к полицейским и рассказала им о произошедшем. Правоохранители поспешили доставить ребенка в больницу. Спасти девочку не удалось.

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Ранее сообщалось, что в Индии арестовали женщину из штата Харьяна, которая расправилась с сыном, после того как он раскрыл ее измену. Во время допроса мать ребенка призналась, что удушила его.

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      Антонина Черташ
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