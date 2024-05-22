Женщина расправилась с дочерью из-за ссоры с мужем

Deccan Herald: в Индии женщина расправилась с дочерью из-за ее плача

Мать из Индии расправилась с дочерью после ссоры с мужем. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в городе Нагпур, куда молодые супруги переехали за несколько лет до этого в поисках работы. 23-летняя Твинкл Раут и 24-летний Рама Лаксман Раут часто ругались. В понедельник, 20 мая, муж с женой вступили в особенно горячую перепалку и напугали криками трехлетнюю дочь. Девочка начала плакать. Не в силах справиться с эмоциями, мать взяла ее на руки и с силой стала бить о дерево.

После этого Раут отправилась бродить по улицам с телом девочки. Она прошла около четырех километров, когда заметила патрульную машину. После этого женщина подошла к полицейским и рассказала им о произошедшем. Правоохранители поспешили доставить ребенка в больницу. Спасти девочку не удалось.

Женщине предъявили обвинения, ей грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали женщину из штата Харьяна, которая расправилась с сыном, после того как он раскрыл ее измену. Во время допроса мать ребенка призналась, что удушила его.