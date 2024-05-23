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04:01, 24 мая 2024Экономика

Любимчик Синатры избавится от дома на Кейп-Коде

WSJ: джазмен Гарри Конник-младший продает особняк на Кейп-Коде за $12,5 млн

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Американский джазовый музыкант, певец и актер Гарри Конник-младший решил избавиться от своего особняка с пятью спальнями на полуострове Кейп-Код. Свои владения он оценил в 12,5 миллиона долларов (1,1 миллиарда рублей), пишет Wall Street Journal.

С момента покупки этого дома прошло почти 20 лет. В 2006 году Конник со своей женой отдали за него 5,3 миллиона долларов. Участок занимает полгектара, а площадь самого поместья приближается к 500 квадратным метрам. Усадьба была возведена в 60-х годах на отвесной скале — с тех пор пара обновила все комнаты в доме, включая кухню, гостиную и главную спальню, в которой Конник-младший находил вдохновение для создания новых композиций. Французские двери и двухстворчатые окна открывают вид на океан из любого помещения в доме. почти из каждой комнаты в доме. Экстерьер выдержан в колониальном стиле, а внутрення отделка создает ощущение единства между старым и новым — сосновый пол сочетается с деревянными элементами в декоре. Во дворе есть бассейн и пруд, а трап ведет к личному причалу.

Конник-младший — известный крунер и удостоился признания своего кумира, Фрэнка Синатры. «Мистер Голубые глаза» считал его своим любимчиком. Ранее его бывший таунхаус в Нью-Йорке выставили на продажу — впервые за полвека. За дом просят 4,5 миллиона долларов.

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      Виктория Клабукова
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