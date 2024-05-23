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16:03, 23 мая 2024Культура

Лоза высказался о новой песне Пугачевой

Певец Лоза заявил, что Пугачева начала сотрудничать «непонятно с кем»

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза высказался о новой песне эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделился с Teleprogramma.pro.

Исполнитель хита «Плот» заявил, что не собирается слушать новую композицию артистки. По словам Лозы, Пугачева начала сотрудничать «непонятно с кем». «Сейчас у Аллы Борисовны нет таких авторов, как Александр Зацепин, Раймонд Паулс, Леонид Дербенев или Илья Резник. Я знаю, что ей кто-то что-то ваяет. Но я не буду слушать песню, написанную людьми, которых я не знаю», — пояснил он.

Лоза также заявил, что не видит смысла следить за творчеством Пугачевой, так как она стала другим человеком. «Это не та женщина, которая поет и которую мы знали как исполнительницу "Арлекино". Это женщина с другим лицом, с другим голосом, с другим репертуаром и местом жительства», — заключил он.

Песня «Ложный стыд» стала доступна на странице Пугачевой 21 мая. Изначально премьера трека была запланирована на 13 мая. Слова композиции написал поэт Михаил Гуцериев, известный созданием хитов для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других отечественных исполнителей.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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