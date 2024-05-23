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18:54, 23 мая 2024Наука и техника

Матча снизил риск опасного пародонтита

Microbiology Spectrum: ополаскиватель с матчей предотвратил воспаление десен

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Японские ученые выяснили, что матча, порошковый зеленый чай, предотвращает появление бактерий Porphyromonas gingivalis, вызывающих пародонтит. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Microbiology Spectrum, полоскание рта экстрактом чая матча может снизить риск опасных заболеваний, связанных с воспалением десен, в том числе диабета, ревматоидного артрита и рака.

В ходе клинических испытаний приняли участие 45 человек, у которых был диагностирован пародонтит. Люди, которые использовали жидкость для полоскания рта с матчей, показали значительно более низкие уровни P. gingivalis в образцах слюны, чем в начале исследования.

В течение двух часов почти все культивированные клетки P. gingivalis были уничтожены ополаскивателем для рта с экстрактом матчи, а через четыре часа воздействия все клетки погибли. Эти данные свидетельствуют о бактерицидной активности против возбудителя.

Предыдущее исследование на мышах показало, что экстракт зеленого чая может подавлять рост патогенов, включая кишечную палочку. Другие исследования показали, что экстракт может подавлять рост P. gingivalis и уменьшать его прилипание к эпителиальным клеткам полости рта. Кроме того, наблюдательные исследования связали употребление зеленого чая с улучшением здоровья.

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      Александр Еникеев
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