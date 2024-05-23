МИД исключил восстановление контактов с Японией

МИД России: Москва не намерена инициировать восстановление контактов с Японией

Россия не намерена инициировать восстановление дипломатических контактов с Японией без встречных шагов со стороны Токио. Об этом сообщила директор третьего департамента Азии российского МИД Людмила Воробьева, ее цитирует РИА Новости.

«В таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений», — сказала она.

Воробьева также заявила, что Россия примет контрмеры по укреплению национальной обороноспособности в случае отмены в Японии 9-й статьи Конституции, предполагающей отказ от войны как суверенного права нации или применения вооруженных сил как средства разрешения международных споров.