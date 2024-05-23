Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 23 мая 2024Мир

МИД исключил восстановление контактов с Японией

МИД России: Москва не намерена инициировать восстановление контактов с Японией

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Россия не намерена инициировать восстановление дипломатических контактов с Японией без встречных шагов со стороны Токио. Об этом сообщила директор третьего департамента Азии российского МИД Людмила Воробьева, ее цитирует РИА Новости.

«В таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений», — сказала она.

Воробьева также заявила, что Россия примет контрмеры по укреплению национальной обороноспособности в случае отмены в Японии 9-й статьи Конституции, предполагающей отказ от войны как суверенного права нации или применения вооруженных сил как средства разрешения международных споров.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Сожительница арестованного замминистра обороны Иванова переоформила авто на других владельцев. На чем она передвигалась?

      Власти назвали причину массовой драки в Симферополе

      Инфекционист нашел одну странность в распространении штамма FLiRT в России

      В России четырехлетний мальчик переехал сестру за рулем отцовского авто

      ЕС решил ограничить импорт западных товаров в Россию через Белоруссию

      МИД исключил восстановление контактов с Японией

      Украина выпустила по России беспилотники и десятки реактивных снарядов

      Байден предоставит Кении статус главного партнера НАТО

      Мужчинам с большим животом подсказали лучшие позы в сексе

      Китай нарастил поставки легковушек в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше