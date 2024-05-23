Россия предупредила о последствиях пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

МИД РФ: Москва примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

Россия примет контрмеры по укреплению национальной обороноспособности в случае отмены в Японии 9-й статьи Конституции, предполагающей отказ от войны как суверенного права нации или применения вооруженных сил (ВС) как средства разрешения международных споров. Об этом предупредила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева в разговоре с РИА Новости.

«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России», — пояснила она. Воробьева подчеркнула, что возможный пересмотр данной статьи не может обойтись без внешнеполитических последствий для Токио. Кроме того, отход Японии от декларировавшегося прежними поколениями ее политиков мирного развития стимулирует новый этап гонки вооружений.

Она добавила, что Россия продолжает внимательно наблюдать за попытками Токио «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции». По словам Воробьевой, данный процесс набирает обороты.

В 2022 году 50 процентов японцев не поддержали идею реформировать 9 статью Конституции страны.

Согласно юридической норме, Япония с 1947 года провозглашает отказ от войны как способа разрешения международных споров. Также Страна восходящего солнца отказывается от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил (ВВС).