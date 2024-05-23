Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:50, 23 мая 2024Мир

Россия предупредила о последствиях пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

МИД РФ: Москва примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия примет контрмеры по укреплению национальной обороноспособности в случае отмены в Японии 9-й статьи Конституции, предполагающей отказ от войны как суверенного права нации или применения вооруженных сил (ВС) как средства разрешения международных споров. Об этом предупредила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева в разговоре с РИА Новости.

«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России», — пояснила она. Воробьева подчеркнула, что возможный пересмотр данной статьи не может обойтись без внешнеполитических последствий для Токио. Кроме того, отход Японии от декларировавшегося прежними поколениями ее политиков мирного развития стимулирует новый этап гонки вооружений.

Она добавила, что Россия продолжает внимательно наблюдать за попытками Токио «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции». По словам Воробьевой, данный процесс набирает обороты.

В 2022 году 50 процентов японцев не поддержали идею реформировать 9 статью Конституции страны.

Согласно юридической норме, Япония с 1947 года провозглашает отказ от войны как способа разрешения международных споров. Также Страна восходящего солнца отказывается от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил (ВВС).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Днепропетровске уничтожен истребитель МиГ-29 ВСУ. Какую тактику приняли на вооружение российские войска?

      Женщина написала заявление на свекровь из-за одного комментария в адрес внучки

      Китай начал военные учения у Тайваня

      В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

      Украинский пленный пожаловался на опорные пункты под Харьковом

      Россия предупредила о последствиях пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

      Россиянин описал поездку в Таджикистан фразой «опасно ходить с бородой»

      Конгрессмен продемонстрировал карту России с зоной ударов ракетами ATACMS

      Российские Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту ВСУ

      В Грузии рассказали о требовании Запада открыть второй фронт против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше