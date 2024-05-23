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20:42, 23 мая 2024Моя страна

Необычное растение обнаружили после паводка в России

ЯСИА: в Якутии обнаружили необычное золотистое растение в форме теннисного мяча

Фото: Ayanna Johnson / Unsplash

В российском регионе после паводков обнаружили необычное растение, внешне напоминающее теннисный мячик. Об этом сообщает Якутское-Саха Информационное Агентство (ЯСИА) со ссылкой на Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Его обнаружили в селе Хоточчу Хангаласского района около водоема после паводка. Ученые института предположили, что причудливая форма растения обусловлена сцеплением летучек семян. При этом, отметили специалисты, невозможно точно определить вид растения.

Как рассказали местные жители, найденное у озера растение сверкает на солнце, как золото, а его форма напоминает мяч для тенниса. При этом необычная находка невероятно легкая.

Заведующий гербарием Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Надежда Сосина рассказала, что на фото, вероятно, запечатлено растение из семейства сложноцветных, астровых. «Шаровидная форма, возможно, получилась из-за того, что семена сцепились своими летучками. Семена отваливаются наружу, а летучки остаются сцепленными», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в России распустилось смертельно опасное растение, также называемое «цветком из драконьей пасти». Несмотря на свою красоту, порой оно «уничтожает другие растения или даже себе подобных». Кроме того, опасность представляет даже аромат цветка.

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      Варвара Кошечкина
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