Ольга Серябкина примерила прозрачное платье из мягкого стекла

Певица Ольга Серябкина примерила платье из мягкого стекла на премию RU TV

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина примерила откровенный наряд на церемонию вручения премии RU TV.

Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для выхода на публику 39-летняя певица выбрала прозрачное кремовое платье длины макси, сделанное из мягкого стекла. При этом сквозь упомянутый наряд просвечивалось тело звезды.

Кроме того, она распустила длинные темные волосы, уложенные в крупные локоны. Вдобавок визажисты сделали певице яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее Серябкина раскрыла отношение к омолаживающим процедурам. В первую очередь, певица рассказала, что негативно относится к филлерам.