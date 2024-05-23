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12:27, 23 мая 2024Мир

Песков заявил о безразличии к предстоящим выборам в Великобритании

Песков: России безразлично, кто победит на предстоящих выборах в Великобритании
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Москве безразлично, кто победит на предстоящих выборах в Великобритании, там все силы погружены в пучину русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране. Поэтому в контексте отношений с нами никакие выборы ничего не изменят», — сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что в настоящее время очень трудно усмотреть в политическом ландшафте Великобритании отличающиеся трезвым подходом силы.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что король Карл III удовлетворил его просьбу распустить парламент. Выборы назначены на 4 июля. Политик добавил, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».

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