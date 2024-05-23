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13:13, 23 мая 2024Россия

Российские силы ПВО сбили более 50 украинских БПЛА за сутки

Минобороны: российские силы ПВО сбили более 50 украинских БПЛА за сутки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в четверг, 23 мая, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме того, за сутки сбито шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, три французские управляемые бомбы Hаmmer, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также 47 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS (производства США), Vampire (Чехия) и «Ольха».

23 мая также сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Как отметили в военном ведомстве, контроль над селом установили подразделения Южной группировки войск. В ДНР они также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки, Часова Яра и Раздоловки.

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      Игорь Дмитров
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