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19:20, 23 мая 2024Путешествия

Рудковская застряла в аэропорту любимого курорта богачей на восемь часов

Российский продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прилетела с семьей на Мальдивы и застряла в местном аэропорту на восемь часов из-за урагана. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Звезда пояснила, что добраться до нужного острова можно только на лодке или гидросамолете. Но из-за красного уровня опасности, объявленного на любимом курорте богачей, воспользоваться этими видами транспорта было нельзя.

«Все вокруг ходят и хотят помочь, но ничего сделать не могут. А у самой большой лодки, которая в теории могла нас забрать, как нам сказали, накрылся движок», — пожаловалась звезда.

Позже Рудковская опубликовала еще один пост, в котором отметила, что их привезли на «маленькой лодочке» в отель Sheraton, находящийся в десяти минутах езды от аэропорта. «Пока доступ на другие острова из столицы Мале невозможен. Везде красная зона», — заключила продюсер.

Ранее сообщалось, что российская певица Клава Кока потратила на аренду роскошной виллы на Мальдивах 2,5 миллиона рублей. 27-летняя артистка поехала на курорт с сестрой, бабушкой и дедушкой.

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      Алина Черненко
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