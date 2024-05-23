Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:45, 23 мая 2024Ценности

Сергей Зверев высказался о любви женщин публиковать фото в бикини

Сергей Зверев высказался о любви женщин к фото в бикини словами «почему бы нет»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев высказался о любви женщин публиковать фотографии в бикини. На эту тему он поговорил с журналистами KP.RU.

Знаменитость посетил премию канала RU TV, где поговорил с репортерами издания. По словам мужчины, делиться подобными кадрами женщинам с хорошей фигурой позволительно.

«Если хорошая фигура, если все красиво, гармонично, то почему бы нет? А если никого нет дома, что выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!» — отметил он.

Материалы по теме:
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018

Ранее Зверев выразил уверенность в возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Стилист подчеркнул, что артистка родилась и выросла в этой стране.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта сумма взятки арестованному замначальника Генштаба ВС России

      В Нью-Йорке захотели разобраться с крысами

      В России предложили увеличить один вид налога

      Российские Су-30СМ2 получили «длинную руку»

      В Раде подтвердили намерение повысить НДС и военный сбор

      Сергей Зверев высказался о любви женщин публиковать фото в бикини

      Вице-спикер парламента Словакии связал стрелявшего в Фицо с Украиной

      Россиян предупредили о провоцирующей инсульт распространенной привычке

      Следователи раскрыли детали обвинения экс-командующего 58-й армией Попова

      Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше