Сергей Зверев высказался о любви женщин публиковать фото в бикини

Сергей Зверев высказался о любви женщин к фото в бикини словами «почему бы нет»

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев высказался о любви женщин публиковать фотографии в бикини. На эту тему он поговорил с журналистами KP.RU.

Знаменитость посетил премию канала RU TV, где поговорил с репортерами издания. По словам мужчины, делиться подобными кадрами женщинам с хорошей фигурой позволительно.

«Если хорошая фигура, если все красиво, гармонично, то почему бы нет? А если никого нет дома, что выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!» — отметил он.

Ранее Зверев выразил уверенность в возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Стилист подчеркнул, что артистка родилась и выросла в этой стране.