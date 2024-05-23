Силовики проверили мигрантов на одном из складов Wildberries

В Электростали полиция и Росгвардия проверили работников склада Wildberries

В подмосковной Электростали сотрудники полиции и Росгвардии проверили документы работников склада маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, силовики проверяли паспорта, военные билеты и регистрацию.

Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» сообщает, что после проверки в отделение увезли 18 сотрудников маркетплейса.

В марте сотрудники правоохранительных органов задержали 40 трудовых мигрантов в ходе масштабного рейда на складе Wildberries в Электростали.