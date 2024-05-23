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13:33, 23 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев

Novinky: украинские беженцы принесли в казну Чехии 3 миллиарда крон

Фото: David W Cerny / Reuters

Украинские беженцы начали приносить прибыль в казну Чехии. Об этом сообщает издание Novinky.

Как выяснили журналисты, за первые три месяца в 2024 году доходы от беженцев из Украины превысили расходы почти на три миллиарда крон (порядка 12 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Больше всего Чехия получила от украинцев за счет взносов на социальное и медицинское страхование, налога на добавленную стоимость и акцизный сбор.

«Можно ожидать, что доходы от украинских беженцев будут продолжать расти, а расходы на них — снижаться», — говорится в публикации.

Уточняется, что всего в Чехии проживает порядка 350 тысяч беженцев. Из них 118 тысяч человек были трудоустроены, чаще всего на низкоквалифицированные должности.

Ранее сообщалось, что проживающие в Великобритании беженцы столкнулись с проблемами при трудоустройстве. По данным агентства Bloomberg, беженцы испытывают трудности с поиском «высококачественной работы, соответствующей их уровню квалификации».

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      Екатерина Грищенко
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