Стало известно о предложенной Сырским новой оборонительной стратегии Украины

Источник в ОП: главком Сырский предложил Зеленскому новую стратегию обороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предложил главе государства Владимиру Зеленскому новую оборонительную стратегию. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента.

Как утверждает источник, главком предлагает «использовать опыт войны на Восточном фронте»: из городов делать мощный укрепрайон, а позиции в полях использовать как авангард, а не основную силу.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила подчиненных Сырского в ослаблении обороны украинских войск на различных участках фронта. В частности, они «завалили» оборону Харьковской области и не предотвратили прорыв ВС России в районе Очеретино.