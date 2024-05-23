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10:19, 23 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о предложенной Сырским новой оборонительной стратегии Украины

Источник в ОП: главком Сырский предложил Зеленскому новую стратегию обороны

Фото: Vadim Ghirda / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предложил главе государства Владимиру Зеленскому новую оборонительную стратегию. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента.

Как утверждает источник, главком предлагает «использовать опыт войны на Восточном фронте»: из городов делать мощный укрепрайон, а позиции в полях использовать как авангард, а не основную силу.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила подчиненных Сырского в ослаблении обороны украинских войск на различных участках фронта. В частности, они «завалили» оборону Харьковской области и не предотвратили прорыв ВС России в районе Очеретино.

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      Алевтина Запольская
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