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09:05, 23 мая 2024Наука и техника

ФСБ рассекретила документы о преступлениях западных военных в 1945 году. Они грабили немцев и стреляли в прохожих

ФСБ опубликовала документы о преступлениях США в Берлине в 1945 году

Фото: AP

ФСБ показала рассекреченные архивные документы о преступлениях военнослужащих из США и Франции в Берлине в 1945 году. Ведомство опубликовало содержание нескольких справок, а также докладную записку начальника оперсектора Берлина генерал-майора Алексея Сиднева на имя заместителя наркома внутренних дел СССР Ивана Серова.

Судя по документам, жертвами насилия и грабежей со стороны военных становились обычные мирные немцы — художник, ночной сторож, хозяйка маленького ресторана, владелец сапожной мастерской, артисты и полицейские.

Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают

из записки Сиднева

Солдаты нападали на мирных жителей на улице и в магазинах

В записке Сиднева описан один случай бесчинств двух американских солдат, который случился 21 октября. Двое немцев шли по улице и встретили американских военнослужащих. Солдаты попросили у прохожих прикурить, после чего беспричинно сделали два выстрела в сторону гражданских. Один из немцев был ранен в грудь, а другой — в живот. Их обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, докладывает Сиднев.

За последнее время участились случаи бесчинства и грабежа населения Берлина со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск

из справки

В справках описаны случаи изнасилований женщин американскими и французскими военными. 27 сентября три французских солдата ворвались в квартиру жительницы предместья Берлина по имени Агнес. Они изнасиловали ее и находившуюся в доме девушку Рисс. После этого военные украли у Агнес 200 марок и золотые часы. Перед уходом они избили немку.

Фото: AP

26 октября попытка изнасилования произошла прямо в магазине на углу Зюдвесткорзо и Висбаденорштрассе. Двое американских солдат напали на женщин, которые стояли в очереди. Свидетелем стал художник Калин Пауль, который пытался защитить своих соотечественниц. «Увидев его, американцы начали избивать Калина, в результате чего переломили ему носовую кость, проломили голову, после чего скрылись», — говорится в справке.

Американские солдаты устроили облаву на ресторан

Известен случай, когда американские солдаты большой группой напали на ресторан «Фемина» в районе Берлин-Шенеберг. Вечером 26 октября к ресторану подъехали два грузовика, в котором находилось около 50 вооруженных американских военных. Они ворвались в ресторан, закрыли все входы и выходы и заставили посетителей сдать им все ценные вещи: золотые кольца, деньги, меховые воротники.

В преступлениях были замешаны и британские военные. Так, 30 октября трое английских военных пришли в одну из квартир и потребовали красного вина. «Хозяин ответил, что вина у него нет, тогда англичане взяли из квартиры ценные вещи и уехали», — говорится в отчете.

Фото: Fred Ramage / Keystone / Getty Images

Для управления советской зоной оккупации Германии была создана Советская военная администрация в Германии (СВАГ). Всю территорию СВАГ разделили на несколько оперативных секторов органов госбезопасности и внутренних дел СССР. В функции Берлинского оперативного сектора входило наблюдение за обстановкой и поведением союзных войск в своих зонах оккупации Берлина.

После поражения Третьего рейха вся его территория была занята союзниками, всю страну поделили на советскую, американскую, британскую и французские зоны оккупации. Советская военная администрация в Германии существовала с 1945 по 1949 год — до момента создания Германской Демократической Республики (ГДР).

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      Варвара Кошечкина
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