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17:05, 23 мая 2024Россия

В Госдуме назвали целью США введение контингента НАТО на Украину

Депутат Госдумы Толмачев назвал целью США введение контингента НАТО на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вашингтон, шаг за шагом поднимая ставки, придерживается своей цели по введению контингента сил НАТО на Украину, чтобы начать полноценную военную кампанию против России. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, сообщает в четверг, 23 мая, РИА Новости.

«Игры с поставками ATACMS, затем F-16, теперь с правом нанесения ударов по территории России — просто приучение публики к мысли о том, что большая война допустима», — отметил он.

Парламентарий сравнил специальную военную операцию на Украине и противостояние с США в целом с шахматной партией, в которой противники стороны по очереди делают ходы.

«США хотят нанести России стратегическое поражение ценой существования самого мира. Россия, напротив, стремится защитить свои границы, сохранить людей и не дать перерасти локальному конфликту в глобальный», — подчеркнул парламентарий, отметив, что Москва, зная планы Вашингтона, действует в ответ ассиметрично: «на один шаг противника — несколько наших».

Ранее сообщалось, что руководитель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол показал карту России с территорией, которую могут атаковать переданные Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он обратился к главе Госдепа Энтони Блинкену, призвав того позволить украинским войскам атаки по России и отметив, что на изображенной на карте территории размещена российская артиллерия и ракетные комплексы, которые потом используются для нанесения ударов по Украине.

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      Игорь Дмитров
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