В Херсоне сообщили о взрывах в городе

Глава ГВА Херсона Мрочко: в городе раздаются взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает назначенный Киевом глава региона Роман Мрочко.

«Будьте осторожны! Оставайтесь в более безопасных местах!», — говорится в публикации. По данным Мрочко, взрывы раздаются в прибрежных районах. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Днем 22 мая в Херсоне раздались взрывы. Какие объекты города подверглись атаке, не уточнялось. По информации Мрочко, ракетные удары наносятся с левого берега Днепра. Он призвал население пройти в укрытия.

В ночь на 23 мая на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.