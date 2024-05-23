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12:31, 23 мая 2024Мир

В Кремле заявили об отсутствии контактов между Путиным и Трампом

Песков: у Путина в настоящее время нет контактов с Трампом

Фото: Michael M. Santiago / Pool / Reuters

В настоящее время между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом нет контактов. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет», — отметил официальный представитель Кремля, прокомментировав слова Трампа о намерении добиться освобождения журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже.

Во время этого же брифинга Песков заявил, что России безразлично, кто победит на предстоящих выборах в Великобритании, так как все политические силы королевства придерживаются русофобского курса.

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      Елизавета Мытарева
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