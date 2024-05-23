В России призвали взять под протекторат территорию Украины

Политолог Ищенко призвал взять под протекторат территорию Украины

По окончании специальной военной операции (СВО) территорию Украины следовало бы взять под российский протекторат, при этом правительство в Киеве не должно иметь собственной армии и финансовой самостоятельности. С таким призывом выступил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, сообщает в четверг, 23 мая, радиостанция «Говорит Москва».

«У этого правительства ограниченная суверенность во внешней политике, то есть определенное его действие вы должны санкционировать, если они производят какие-то несанкционированные действия — можете предпринять меры по смещению этого правительства», — пояснил он.

Ранее политолог назвал достаточное для победы над Украиной число ежедневных потерь Вооруженных сил Украины. По его словам, «сейчас мы в день убиваем по полторы-две тысячи, они не успевают восполнять потери, численность их падает, но относительно медленно. Будем убивать по пять тысяч в день — будет нормально».