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12:03, 23 мая 2024Россия

В России призвали взять под протекторат территорию Украины

Политолог Ищенко призвал взять под протекторат территорию Украины

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

По окончании специальной военной операции (СВО) территорию Украины следовало бы взять под российский протекторат, при этом правительство в Киеве не должно иметь собственной армии и финансовой самостоятельности. С таким призывом выступил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, сообщает в четверг, 23 мая, радиостанция «Говорит Москва».

«У этого правительства ограниченная суверенность во внешней политике, то есть определенное его действие вы должны санкционировать, если они производят какие-то несанкционированные действия — можете предпринять меры по смещению этого правительства», — пояснил он.

Ранее политолог назвал достаточное для победы над Украиной число ежедневных потерь Вооруженных сил Украины. По его словам, «сейчас мы в день убиваем по полторы-две тысячи, они не успевают восполнять потери, численность их падает, но относительно медленно. Будем убивать по пять тысяч в день — будет нормально».

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      Игорь Дмитров
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