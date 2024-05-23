В российском городе выявили массовое заболевание туберкулезом среди детей

РЕН ТВ: в Дальнегорске выявили массовое заболевание туберкулезом среди детей

В приморском городе Дальнегорск выявили массовое заболевание туберкулезом среди детей. Об этом сообщили РЕН ТВ в пресс-службе краевой администрации.

По сведениям издания, известно о девяти случаях. Семь несовершеннолетних россиян заразились в школе, еще двое — в доме, где проживает больная.

«Сейчас дети находятся на лечении в отделениях Приморского детского фтизиопульмонологического центра», — разъяснили в пресс-службе. В администрации подчеркнули, что школьники хорошо переносят терапию, у врачей относительно их здоровья благоприятные прогнозы.

Ранее сообщалось, что в кадетском корпусе московской школы № 1566 произошло массовое отравление детей, учащихся вторых, четвертых и шестых классов. Вернувшись после занятий домой, школьники стали жаловаться на отсутствие аппетита и боли в животе.