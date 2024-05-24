«Покровителя интернета» причислят к лику святых

Папа Римский разрешил причислить к лику святых инфлюэнсера Карло Акутиса

Папа Римский Франциск разрешил причислить к лику святых итальянского подростка Карло Акутиса, также известного как «покровитель интернета». Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

Отмечается, что понтифик подтвердил второе чудо, приписываемое Акутису, которого не стало в октябре 2006 года в Италии. Это означает, что теперь его могут причислить к лику святых.

Акутис родился в Лондоне в 1991 году. Молодой человек прославился тем, что распространял в сети учения католической церкви, за что его стали называть «покровителем интернета» и «Божьим инфлюэнсером». Он умер в возрасте 15 лет от лейкемии.

Мощи Акутиса выставлены в церкви Санта-Мария-Маджоре в итальянском городе Ассизи. Ему приписывают сотворение двух чудес, связанных с исцелением людей.

Ранее сообщалось о том, что Папа Римский Франциск назвал условие своего участия в конференции по Украине. Он планирует поехать на конференцию только в том случае, если на нее будет приглашена Россия.