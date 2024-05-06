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00:34, 6 мая 2024Мир

Папа Римский назвал условие своего участия в конференции по Украине

Папа Римский поедет на конференцию по Украине только при приглашении России
Папа Римский

Папа Римский. Фото: VATICAN MEDIA / Keystone Press Agency / Global Look Press

Папа Римский Франциск планирует отправиться на конференцию по Украине в Швейцарию только в том случае, если туда будет приглашена и Россия. Об этом рассказал РИА Новости поддерживающий с понтификом связь председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Ранее глава Швейцарии Виола Амхерд пригласила папу Римского принять участие в июньской мирной конференции по Украине. Об этом политик рассказала в интервью одному из изданий страны.

«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», — рассказал Севастьянов.

В конце апреля Папа Римский Франциск призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн на Украине и в секторе Газа. Понтифик часто упоминает конфликты на Украине и в Газе во время своих проповедей.

Кроме того, ранее Папа Римский призвал Москву и Киев к полному обмену пленными по формуле «все на всех».

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      Марина Совина
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