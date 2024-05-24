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16:09, 24 мая 2024Спорт

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Вратарь Игорь Акинфеев подписал новый двухлетний контракт с ЦСКА

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте армейцев.

Соглашение с капитаном рассчитано на два года — до лета 2026-го. Другие подробности контракта не раскрываются.

38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Он выступает за основу московского клуба на протяжении всей карьеры с 2003 года. В текущем сезоне вратарь провел за команду 26 матчей во всех турнирах, из которых восемь завершил всухую.

Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев он стал обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России футболист завоевал бронзу Евро-2008.

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