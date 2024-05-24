Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:45, 24 мая 2024Ценности

Актриса Аня Тейлор-Джой прошла по улице в коротком платье без трусов

Актриса Аня Тейлор-Джой вышла в свет в кожаном платье с разрезами без трусов

Фото: Gotham / GC Images

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующие кадры публикует People.

28-летняя звезда популярного телесериала «Ход королевы» прошла по улице Нью-Йорка в бордовом укороченном платье из кожи с разрезами вдоль тела. При этом она отказалась от трусов, частично демонстрируя ягодицы.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Кроме того, знаменитость надела туфли-лодочки на высоком каблуке в тон образу. В качестве украшений она выбрала серьги и массивный браслет серебряного цвета.

Ранее в мае актрису Аню Тейлор-Джой высмеяли в сети из-за прозрачного платья с шипами. Знаменитость предстала в прозрачном мини-платье, оформленном металлическими цепями и торчащими стрелами.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный генерал Попов может выйти из СИЗО. Его уважают в войсках за честные доклады о проблемах армии

      «Если выживет, станет ценным источником». Воевавший за ВСУ иностранный офицер попал в плен

      Рита Ора станцевала в откровенном образе

      Стало известно о возможном возвращении Роналду в Европу

      Украина пыталась ударить по региону России

      Обнаружены стреляющие по разным целям гигантские Звезды Смерти

      40-летние пользователи сети сделали предупреждение людям вдвое младше себя

      Госдеп США ограничил выдачу виз властям Грузии

      Мужчина стал миллионером и продолжил пять дней в неделю работать в супермаркете

      В России школьница украла сверстницу и заперла ее в подвале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше