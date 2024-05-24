Актриса Аня Тейлор-Джой прошла по улице в коротком платье без трусов

Актриса Аня Тейлор-Джой вышла в свет в кожаном платье с разрезами без трусов

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующие кадры публикует People.

28-летняя звезда популярного телесериала «Ход королевы» прошла по улице Нью-Йорка в бордовом укороченном платье из кожи с разрезами вдоль тела. При этом она отказалась от трусов, частично демонстрируя ягодицы.

Кроме того, знаменитость надела туфли-лодочки на высоком каблуке в тон образу. В качестве украшений она выбрала серьги и массивный браслет серебряного цвета.

Ранее в мае актрису Аню Тейлор-Джой высмеяли в сети из-за прозрачного платья с шипами. Знаменитость предстала в прозрачном мини-платье, оформленном металлическими цепями и торчащими стрелами.