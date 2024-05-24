Анонсирована первая в мире методика пересадки головы человека

Daily Star: пересадка головы к телу донора может быть проведена через восемь лет

Американская стартап-компания в области неврологии и биомедицинской инженерии Brainbridge опубликовала анимационный ролик, в котором анонсировала первую в мире технологию пересадки головы человека к телу донора. О перспективах этой методики написало издание Daily Star.

По замыслу разработчиков, процедура включает в себя пересадку головы пациента с сохранением воспоминаний и когнитивных способностей в здоровое тело донора, мозг которого умер. Чтобы мозг прижился, человеку после операции придется провести месяц в коме и получать медикаменты, подавляющие иммунитет, прогнозируют специалисты. Разработчики считают, что пересадка головы станет спасением для пациентов с неизлечимыми заболеваниями, например, раком, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, параличом. Эту же методику они планируют использовать для пересадки лица и скальпа, чтобы уменьшить риск отторжения тканей, а заодно омолодить пациента.

Специалисты надеются, что подобная операция может быть проведена уже через восемь лет при помощи передовой робототехники и искусственного интеллекта для процедур трансплантации. Однако эксперты издания Daily Mail считают, что представленная в видео концепция — не более чем «плохая шутка» или «научная фантастика».

Хирург Национальной службы здравоохранения Гемпшира, Великобритания, Каран Рангараджан подчеркнул, когда во время операции врачи соединяют нервные окончания в какой-либо части тела, например, при пересадке руки, они не знают, приживутся ли они, что уж говорить о мозге. «Если вы отключите человека от сети и вырубите электропитание, вы уверены, что получите того же человека, когда все включите обратно?» — добавил он. По его мнению, реальная цель видео — получить финансирование стартапа от одержимых бессмертием богатых людей.

Ранее ученые Центра мозга, биологии и поведения Университета Небраски-Линкольна и Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн нашли доказательства того, что полезные питательные вещества могут замедлить старение мозга. Для этого специалисты проанализировали данные 100 здоровых человек в возрасте 65-75 лет, которые заполнили анкету, предоставив информацию о своей физической активности, размерах тела и демографических показателях.

