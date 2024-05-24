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04:10, 24 мая 2024Мир

Байдену предрекли исключение из бюллетеня в одном штате

РИА Новости: Байдена могут исключить из бюллетеня в Огайо
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президента США Джо Байдена могут исключить из бюллетеня в Огайо, если Демократическая партия не зарегистрирует кандидата согласно законодательству штата. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Отмечается, что согласно законам Огайо, кандидат должен быть зарегистрирован как минимум за 90 дней до начала выборов. При этом съезд Демократической партии, на котором планируется объявить о выдвижении Байдена, пройдет 22 августа, то есть за 75 дней до голосования.

«Перспектива того, что кандидат в президенты от крупной партии не будет фигурировать в избирательных бюллетенях, действительно шокирует — как и нежелание руководства законодательных властей штата решить проблему быстро и без разногласий» — заявил профессор политологии в Университете Кейс Вестерн Резерв Джонатан Энтин.

Ранее сообщалось, что президент США Байден может лишиться поддержки на предстоящих президентских выборах из-за его политики относительно конфликта в секторе Газа.

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      Евгений Силаев
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