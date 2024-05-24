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11:57, 24 мая 2024Мир

Боррель сравнил признание Палестины с подарком

Боррель: признание Палестины — не подарок для ХАМАС

Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сравнил признание государственности Палестины с подарком, который предназначен не радикальному движению ХАМАС, а палестинским властям. Об этом сообщает Reuters.

«Признание палестинского государства — это не подарок для ХАМАС, а совсем наоборот. Палестинские власти — это не ХАМАС, напротив, они находятся в глубокой конфронтации», — заявил глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, представители Европейского союза уже встречались с палестинскими властями и предоставляли им финансирование.

Глава евродипломатии отметил, что попытки поддержать палестинское государство часто выставляются Израилем как «антисемитские нападки».

22 мая Испания, Ирландия и Норвегия заявили о признании Палестины независимым государством. Решение вступит в силу 28 мая.

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      Елизавета Мытарева
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