Бывшая возлюбленная Егора Крида показала фигуру через месяц после родов

Блогерша Дарья Клюкина показала фигуру через месяц после родов в коротком топе

Бывшая возлюбленная певца Егора Крида российская модель Дарья Клюкина показала фигуру через месяц после родов. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, в котором предстала в ванной комнате в черном фитнес-костюме, состоящем из велосипедок и укороченного топа. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру и плоский живот.

Кроме того, блогерша распустила длинные темные волосы и отказалась от макияжа. «Утро», — подписала видео Клюкина.

В декабре бывшая возлюбленная Егора Крида раскрыла вес до беременности. Экс-участница реалити-шоу «Холостяк» призналась, что весила 54 килограмма.