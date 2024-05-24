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18:44, 24 мая 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Егора Крида показала фигуру через месяц после родов

Блогерша Дарья Клюкина показала фигуру через месяц после родов в коротком топе

Фото: @klyukina_d

Бывшая возлюбленная певца Егора Крида российская модель Дарья Клюкина показала фигуру через месяц после родов. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, в котором предстала в ванной комнате в черном фитнес-костюме, состоящем из велосипедок и укороченного топа. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру и плоский живот.

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Кроме того, блогерша распустила длинные темные волосы и отказалась от макияжа. «Утро», — подписала видео Клюкина.

В декабре бывшая возлюбленная Егора Крида раскрыла вес до беременности. Экс-участница реалити-шоу «Холостяк» призналась, что весила 54 килограмма.

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      Екатерина Ештокина
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