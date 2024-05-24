Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 24 мая 2024Мир

Названы последствия для Израиля после решения суда прекратить операцию в Газе

Политолог Бышок: суд о прекращении операции в Газе — наименьшая проблема Израиля

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Решение Международного суда ООН в Гааге о прекращении операции Израиля в секторе Газа — наименьшая из проблем еврейского государства, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Последствия для страны после оглашения постановления он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«На Израиль давит главный союзник — США в лице [президента] Джо Байдена, который не в восторге от того, как идет военная операция, в том числе в контексте гуманитарного кризиса, который есть на палестинских территориях. Это принципиальный вопрос, потому что основной поставщик вооружений для Израиля — это США, для Израиля принципиально сохранить этот импорт или получение этих вооружений у США. Решение международного суда — это меньшая из проблем, с которыми сталкивается Израиль», — сказал он.

Общественное мнение Израиля настроено на то, чтобы до победного конца эту операцию довести, а победный конец — это уничтожение движения ХАМАС как такового, которое контролирует сектор Газа

Станислав Бышокполитолог

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе на юге секторе Газа. Решение было принято по иску ЮАР, которая обвинила страну в геноциде палестинцев.

Также Израиль обязали открыть КПП «Рафах» на границе с Египтом, чтобы обеспечить доступ гуманитарной помощи, следователям и миссиям для расследований обвинений в геноциде. После оглашения решения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил провести консультации с правительством, пишет AFP.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ

      В России оценили новые ракеты для «Стрел»

      «Мисс Россия» появилась на иностранном аукционе в оголяющем тело платье

      Лукашенко рассказал о желающих возглавить Украину

      Путин объяснил необходимость легитимной власти на Украине

      Петагон отказался комментировать по запросу журналистов удары ВСУ по Крыму

      Выжившая после удара молнии женщина рассказала о появлении пророческого дара

      В Госдуме оценили призыв к запрету на смену гражданства российским фигуристам

      Мессенджер ICQ объявил о приостановке работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше