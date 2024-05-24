Названы последствия для Израиля после решения суда прекратить операцию в Газе

Политолог Бышок: суд о прекращении операции в Газе — наименьшая проблема Израиля

Решение Международного суда ООН в Гааге о прекращении операции Израиля в секторе Газа — наименьшая из проблем еврейского государства, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Последствия для страны после оглашения постановления он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«На Израиль давит главный союзник — США в лице [президента] Джо Байдена, который не в восторге от того, как идет военная операция, в том числе в контексте гуманитарного кризиса, который есть на палестинских территориях. Это принципиальный вопрос, потому что основной поставщик вооружений для Израиля — это США, для Израиля принципиально сохранить этот импорт или получение этих вооружений у США. Решение международного суда — это меньшая из проблем, с которыми сталкивается Израиль», — сказал он.

Общественное мнение Израиля настроено на то, чтобы до победного конца эту операцию довести, а победный конец — это уничтожение движения ХАМАС как такового, которое контролирует сектор Газа Станислав Бышок политолог

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе на юге секторе Газа. Решение было принято по иску ЮАР, которая обвинила страну в геноциде палестинцев.

Также Израиль обязали открыть КПП «Рафах» на границе с Египтом, чтобы обеспечить доступ гуманитарной помощи, следователям и миссиям для расследований обвинений в геноциде. После оглашения решения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил провести консультации с правительством, пишет AFP.