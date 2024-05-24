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08:39, 24 мая 202469-я параллель

Дома в российском регионе собрались сушить пушками

Спецборт МЧС с 200 тепловыми пушками прибыл в республику Якутия

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Самолет МЧС с 200 тепловыми пушками прибыл в республику Якутия. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили агентства, при помощи этих устройств спасатели собрались просушить дома, наиболее пострадавшие от подтоплений. Пушки доставил спецборт Ан-74.

Десятки российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

Известно, что президент России России Владимир Путин поручил организовать летний отдых детей, проживающих на территориях, затопленных во время весенних паводков 2024 года.

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      Марк Леонов
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