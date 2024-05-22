Путин поручил организовать летний отдых детей из зон затопления

Путин поручил организовать отдых детей, проживающих в зонах затопления

Президент России Владимир Путин поручил организовать летний отдых детей, проживающих на территориях, затопленных во время весенних паводков 2024 года. Распоряжение главы государство опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зонах затопления и подтопления, образовавшихся в результате весенних паводков 2024 года», поручено правительству страны совместно с администрациями пострадавших регионов.

Ранее в мае Путин охарактеризовал ситуацию с паводками и лесными пожарами в некоторых российских регионах как «горячую». Президент также распорядился до конца августа восстановить жилой фонд на пострадавших от паводка территориях.