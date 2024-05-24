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17:17, 24 мая 2024Мир

Финляндия арендовала бытовки для усиления границы с Россией

Yle: Финляндия решила арендовать бытовки для усиления границы с Россией

Фото: Tom Little / Reuters

Погранслужба Финляндии приняла решение арендовать бытовки для усиления контроля на границе с Россией. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает финское информагентство Yle.

«Погранслужба Юго-Восточной Финляндии арендовала бытовки для улучшения пограничного контроля», — пишет издание.

По словам заместителя командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена, пограничники арендовали двухэтажные будки, в которые позволят вести круглосуточный контроль над местностью.

«При необходимости в бытовке можно остаться на ночь», — пояснил Ахтиайнен

Ранее стало известно, что финские парламентарии задумались об открытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

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      Глеб Бажуткин
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