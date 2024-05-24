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20:18, 24 мая 2024Мир

Генсек ООН назвал обязательными требования МУС о прекращении операции в Газе

Генсек ООН: требования МУС о прекращении операции Израиля в Газе обязательны

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Офис генсека ООН Антониу Гутерриша считает обязательными требования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о немедленном прекращении военной операции Израиля в секторе Газа, заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его цитирует «Интерфакс».

«Генсек напоминает, что в соответствии с уставом Международного суда ООН решения суда имеют обязательную силу, и он рассчитывает, что стороны надлежащим образом их выполнят», — указал представитель Всемирной организации.

Ранее стало известно, что в Сенате США обсудят механизм введения санкций против целого ряда сотрудников МУС из-за запроса прокурора о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта.

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      Виктория Кондратьева
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