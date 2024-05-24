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11:34, 24 мая 2024Мир

В США задумались о санкциях против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху и Галанта

FN: Сенат США обсудит введение санкций против сотрудников МУС из-за Израиля
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Конгрессмены Сената США обсудят механизм введения санкций против целого ряда сотрудников Международного уголовного суда (МУС) из-за запроса прокурора о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает телеканал Fox News (FN).

Отмечается, что сенаторы в связи со «злоупотреблением полномочиями, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников», предложили президенту страны Джо Байдену запретить ряду сотрудников МУС получать американские визы, а также ввести санкции финансового характера. При этом американские законодатели выразили надежду, что их меры помогут воздействовать на МУС, чтобы остановить «политические разбирательства» вокруг Нетаньяху.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал ликвидировать МУС после запроса прокурора ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. По его словам, суд действует как политический инструмент для врагов Израиля, которые приравнивают Нетаньяху и Галанта к террористам.

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      Дмитрий Сотак
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