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09:25, 24 мая 2024Силовые структуры

Глава ФСБ обвинил НАТО в переправке террористов на Украину

Бортников: НАТО помогает перебрасывать террористов на Украину

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

При содействии стран НАТО продолжается переброска на Украину террористов из других стран. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, передает РИА Новости.

Бортников выступил с заявлением на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке. Он отметил, что ФСБ фиксирует продолжающуюся при помощи НАТО массовую перебросу на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Причем часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии в СНГ.

Ранее глава ФСБ заявил, что Украина перешла к тактике тотального террора, не имея реальных возможностей на фронте. Он подчеркнул, что Киев систематически ведет обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. «Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору», — заявил директор ФСБ. В качестве примера он привел украинские диверсии на приграничных территориях России.

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      Екатерина Кашурникова
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