Глава ФСБ обвинил НАТО в переправке террористов на Украину

Бортников: НАТО помогает перебрасывать террористов на Украину

При содействии стран НАТО продолжается переброска на Украину террористов из других стран. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, передает РИА Новости.

Бортников выступил с заявлением на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке. Он отметил, что ФСБ фиксирует продолжающуюся при помощи НАТО массовую перебросу на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Причем часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии в СНГ.

Ранее глава ФСБ заявил, что Украина перешла к тактике тотального террора, не имея реальных возможностей на фронте. Он подчеркнул, что Киев систематически ведет обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. «Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору», — заявил директор ФСБ. В качестве примера он привел украинские диверсии на приграничных территориях России.