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20:04, 24 мая 2024Спорт

Хави прокомментировал увольнение из «Барселоны»

Хави после увольнения из «Барселоны» заявил, что ему тяжело покидать клуб

Фото: Siu Wu / Globallookpress.com

Чемпион мира по футболу Хави отреагировал на увольнение с поста главного тренера «Барселоны». Специалист высказался в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тренер отметил, что ему тяжело покидать клуб всей своей жизни. «В этом сезоне дела пошли не так, как мы хотели, но мы позволили этому идти своим чередом и помогли вырастить новое поколение молодых футболистов», — отметил Хави.

Специалст добавил, что всегда будет болельщиком «Барселоны». «Желаю клубу только лучшего, я всегда буду в его распоряжении», — заявил Хави.

Об увольнении Хави стало известно ранее 24 мая. Испанский специалист уйдет из команды по окончании сезона-2023/2024, он возглавлял «Барселону» с 2021 года, завоевал вместе с ней титул чемпиона страны и выиграл Суперкубок Испании.

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      Алексей Гусев
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