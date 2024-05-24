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02:54, 24 мая 2024Мир

Херш усомнился в переизбрании Байдена из-за его представлений о мире

Херш: переизбранию Байдена помешает его неумение видеть мир, какой он есть
Джо Байден

Джо Байден. Фотоо: Leah Millis / Reuters

Переизбранию Джо Байдена на второй президентский срок в США помешает его неспособность видеть достоверную и адекватную картину мира. Такое мнение выразил известный американский журналист Сеймур Херш в своем блоге в Substack.

Журналист напомнил о возрасте действующего президента и периодически возникающих у него трудностях с произнесением публичных речей. Однако это, по мнению Херша, не единственная угроза его переизбранию.

Херш отметил отношение Байдена к специальной военной операции на Украине и то, что он «не предпринял никаких усилий» для проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что президент США Байден может лишиться поддержки на предстоящих президентских выборах из-за его политики относительно конфликта в секторе Газа.

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      Юлия Мискевич
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