Херш усомнился в переизбрании Байдена из-за его представлений о мире

Херш: переизбранию Байдена помешает его неумение видеть мир, какой он есть

Переизбранию Джо Байдена на второй президентский срок в США помешает его неспособность видеть достоверную и адекватную картину мира. Такое мнение выразил известный американский журналист Сеймур Херш в своем блоге в Substack.

Журналист напомнил о возрасте действующего президента и периодически возникающих у него трудностях с произнесением публичных речей. Однако это, по мнению Херша, не единственная угроза его переизбранию.

Херш отметил отношение Байдена к специальной военной операции на Украине и то, что он «не предпринял никаких усилий» для проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что президент США Байден может лишиться поддержки на предстоящих президентских выборах из-за его политики относительно конфликта в секторе Газа.