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06:47, 24 мая 2024Россия

Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ

Командир ВС России рассказал о новой ловушке ВСУ

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку бойцов на угледарском направлении. В связи с этим в ход пошли различные хитрости — в том числе и разбрасывание замаскированных бомб с дронов, рассказал командир роты ВС России с позывным Пират, пишет РИА Новости.

«Противник пытается компенсировать дефицит людей дронами. Наращивает ресурс на нашем направлении. И, к слову, у них появились такие FPV, которые могут нести на себе килограмм взрывчатки», — отметил он.

По словам командира, ВСУ стали маскировать самодельные бомбы под пачки из-под кофе, сахара и шоколада. Такие бомбы украинские военные сбрасывают с коптеров на позиции российских войск.

Ранее российский военкор Александр Сладков рассказал, что план Киева пополнить ряды Вооруженных сил Украины за счет добровольцев из числа заключенных и тем самым решить проблемы дефицита личного состава обречен на провал, поскольку они понесут большие потери в зоне спецоперации.

Ранее стало известно, что суды на Украине начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, которые хотят отправиться на фронт по новому закону.

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      Марина Совина
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