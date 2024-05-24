«Коррозия металла» возобновила концерты после облавы на шоу в Нижнем Новгороде

Группа «Коррозия металла» возобновила выступления после облавы силовиков на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Музыкальный коллектив готов выступать на корпоративах за гонорар 500 тысяч рублей. Артисты требуют предоплату в размере 21 тысячи рублей. «Коррозия металла» обещает заказчикам «треш и угар», а также учет персональных пожеланий.

Группа приостановила свою деятельность в апреле после рейда в клубе, где должно было состояться выступление «Коррозии металла». Солиста коллектива Сергея Троицкого также оштрафовали за демонстрацию нацистской символики.

Сам музыкант заявил, что группа не пропагандирует запрещенную символику и не разбирается в ней.